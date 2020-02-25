Инвестиционный атлас и э-кабинет: правительство разработало ряд инициатив для привлечения инвестиций в энергетику
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на украинском энергетическом форуме, передает пресс-служба главы правительства.
В частности, он рассказал, что правительство уже упростило доступ инвесторов на рынок и ликвидирует теневые рынки и схемы, чтобы недропользование было эффективным.
"Разработали "Инвестиционный атлас недропользователя", который содержит более 100 привлекательных для малого и среднего бизнеса объектов. В этом году Правительство предложит почти 30 тыс км2 потенциальных нефтегазовых участков ", - заявил Гончарук.
По его словам, также уже в первом полугодии 2020-го заработает э-кабинет недропользователя.
"Сократится количество отказов заявителям - это минимизирует коррупционные риски и ускорит процесс согласования и получения специальных разрешений".
- Напомним, Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность операторов систем распределения (ОСР) на рынке электроэнергии.
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