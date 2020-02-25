Инвестиционный атлас и э-кабинет: правительство разработало ряд инициатив для привлечения инвестиций в энергетику

25 февраля, 2020, 10:38

Доступ к украинским недрам для инвесторов обещают упростить, а теневые рынки и схемы - ликвидировать

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на украинском энергетическом форуме, передает пресс-служба главы правительства.

В частности, он рассказал, что правительство уже упростило доступ инвесторов на рынок и ликвидирует теневые рынки и схемы, чтобы недропользование было эффективным.

"Разработали "Инвестиционный атлас недропользователя", который содержит более 100 привлекательных для малого и среднего бизнеса объектов. В этом году Правительство предложит почти 30 тыс км2 потенциальных нефтегазовых участков ", - заявил Гончарук.

По его словам, также уже в первом полугодии 2020-го заработает э-кабинет недропользователя.

"Сократится количество отказов заявителям - это минимизирует коррупционные риски и ускорит процесс согласования и получения специальных разрешений".