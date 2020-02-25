Во Вьетнаме выздоровели все пациенты с коронавирусом

25 февраля, 2020, 10:53

Во Вьетнаме выздоровели все 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, сообщает The New York Times.

Последний из 16 человек, у кого был диагностирован коронавирус, полностью выздоровел. Проведенный во вторник повторный анализ показал отрицательный результат.

Согласно данным министерства здравоохранения, за прошедшие две недели в стране не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.

Во Вьетнаме первый случай заражения новым коронавирусом был обнаружен 23 января.

По последним данным, в Китае общее количество жертв коронавируса составляло 2663 человека.