Во Вьетнаме выздоровели все пациенты с коронавирусом
25 февраля, 2020, 10:53
Во Вьетнаме выздоровели все 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны, сообщает The New York Times.
Последний из 16 человек, у кого был диагностирован коронавирус, полностью выздоровел. Проведенный во вторник повторный анализ показал отрицательный результат.
Согласно данным министерства здравоохранения, за прошедшие две недели в стране не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.
Во Вьетнаме первый случай заражения новым коронавирусом был обнаружен 23 января.
По последним данным, в Китае общее количество жертв коронавируса составляло 2663 человека.
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