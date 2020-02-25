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Espreso.tvОбществоВ Южной Корее зарегистрирован восьмой случай смерти от коронавируса

В Южной Корее зарегистрирован восьмой случай смерти от коронавируса


фото: reuters
В Южной Корее от коронавируса COVID-19 умерли уже восемь человек

Об этом сообщает South China Morning Post .

Власти сообщили, что восьмым умершим вследствие заражения стал 60-летний мужчина, который проходил лечение в городе Чонгдо.

По состоянию на утро вторника, 25 февраля (по местному времени), в Южной Корее сообщили о 60 новых случаев заражения. 33 из них зафиксированы в северной провинции Кёнсан, еще 16 - в юго-восточном городе Тэгу.

Сейчас в Южной Корее наибольшее количество инфицированных коронавирусом за пределами материковго Китая - 893 человек.

Первый случай коронавируса в Южной Корее зафиксировали 20 января. Больной женщиной оказалась гражданка Китая, прибывшая в международный аэропорт Инчхон в Сеуле.

На сегодня количество больных коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 000. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни умер 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Болезнь унесла более 2700 жизней.

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