В Украине разработали и сертифицировали биоразлагаемые пакеты

25 февраля, 2020, 12:53

Первый в Украине завод разработал и сертифицировал по международным стандартам пакеты, которые разлагаются за 90 дней

Об этом сообщается на сайте "МОСТ ДНЕПР" .

Украинская компания "Новис", которая занимается производством упаковочных продуктов, разработала биоразлагаемые пакеты из картофельного и кукурузного крахмала и растительных биополимеров. Такие пакеты полностью разлагаются в домашних условиях за 30-90 дней.

Директор завода Андрей Береза ​​рассказал, что идею биоразлагаемых пакетов они увидели 3 года назад, на выставке в Германии. Это были пакеты из картофельного крахмала, но для их разложения был нужен промышленный компостер.

"Все мы выбрасываем мусор и редко задумываемся, что складывая остатки пищи в пластиковый пакет, мы их консервируем на века", - говорит Береза.

После выставки команда завода разработала пакеты, которые, по словам директора, на 100% биоразлагаемые и компостируются в домашних условиях. Они распадаются на биологические вещества и в дальнейшем могут использоваться в качестве удобрения.