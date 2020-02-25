В Украине разработали и сертифицировали биоразлагаемые пакеты
Об этом сообщается на сайте "МОСТ ДНЕПР" .
Украинская компания "Новис", которая занимается производством упаковочных продуктов, разработала биоразлагаемые пакеты из картофельного и кукурузного крахмала и растительных биополимеров. Такие пакеты полностью разлагаются в домашних условиях за 30-90 дней.
Директор завода Андрей Береза рассказал, что идею биоразлагаемых пакетов они увидели 3 года назад, на выставке в Германии. Это были пакеты из картофельного крахмала, но для их разложения был нужен промышленный компостер.
"Все мы выбрасываем мусор и редко задумываемся, что складывая остатки пищи в пластиковый пакет, мы их консервируем на века", - говорит Береза.
После выставки команда завода разработала пакеты, которые, по словам директора, на 100% биоразлагаемые и компостируются в домашних условиях. Они распадаются на биологические вещества и в дальнейшем могут использоваться в качестве удобрения.
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