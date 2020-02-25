В Украине 26 февраля ожидается теплая погода, - синоптик Наталья Диденко
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.
"Штормовой ветер уже прекратился во многих областях Украины. Завтра на Востоке в южной части и в большинстве центральных областей порывистый ветер предполагается и порывы могут достигать 15 - 20 м / с. На Севере и на Западе ветер умеренный направление юго-западный", - предупредила синоптик.
Температура воздуха в Украине повысится и составит от + 7 ° C до +12 ° C. На юге местами до + 13 ° C и 14 ° C.
Осадки пройдут на Западе. Будет преобладать теплая воздушная масса, в Карпатах с мокрым снегом. Небольшие осадки могут пройти в северной части Украины. На остальной территории - без существенных осадков.
В Киеве 26 февраля тепло. Температура воздуха 8 ° C + 10 ° C. Ветер умеренный.
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