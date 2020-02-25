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Espreso.tvМирВ России умер один из лидеров ГКЧП Язов

В России умер один из лидеров ГКЧП Язов

Один из лидеров ГКЧП, маршал Дмитрий Язов умер в Москве в возрасте 95 лет

Об этом сообщила пресс-служба российского минобороны.

Язов с 1987 по1991 годы был министром обороны СССР. В апреле 1990 он стал последним маршалом СССР.

В августе 1991 года Язов стал одним из лидеров Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Танки и тяжелая военная техника были введены в Москву по его приказу.

ГКЧП планировал остановить процесс горбачевской перестройки и восстановить советский строй на всей территории империи.

После провала путча Язов был арестован, однако через несколько лет освобожден, а в 1994 году - амнистирован.

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