В "Слуге народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу для налога на доходы
Соответствующий законопроект №3076 зарегистрирован в Верховной Раде.
Согласно проекту закона, размер налога будет зависеть от уровня месячного дохода, который измеряется в минимальной заработной плате (МЗП, по состоянию на 1 января 2020-му составляет 4723 грн):
- для дохода до 5-кратного размера минимальной заработной платы - ставка налога составляет 15%;
- 5-15 размеров МЗП - ставка 18%;
- 15-50 размеров МЗП - ставка 21%;
- 50-200 МЗП - ставка 24%;
- более 200 размеров МЗП, ставка - 27%;
"Повышенная ставка будет применяться только для уровня доходов, превышающих максимальную базу для начисления единого социального взноса (15 размеров минимальной заработной платы).
При этом, повышенная ставка налога будет применяться только к превышению базы над базой, которая подлежит налогообложению по более низкой ставке", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме этого законопроект предлагает:
- освободить от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором доходы в виде процентов на депозиты;
- установить минимальный необлагаемый доход для физлиц с месячным доходом не выше 15 размеров минимальной зарплаты, предусмотрев, что соответствующие физлица имеют право уменьшить свой месячный налогооблагаемый доход на сумму минимального необлагаемого дохода, который определяется как размер минимальной зарплаты.
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