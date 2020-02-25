В "Слуге народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу для налога на доходы

25 февраля, 2020, 12:25

Народные депутаты от партии "Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц от 15% до 27%

Соответствующий законопроект №3076 зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно проекту закона, размер налога будет зависеть от уровня месячного дохода, который измеряется в минимальной заработной плате (МЗП, по состоянию на 1 января 2020-му составляет 4723 грн):

- для дохода до 5-кратного размера минимальной заработной платы - ставка налога составляет 15%;

- 5-15 размеров МЗП - ставка 18%;

- 15-50 размеров МЗП - ставка 21%;

- 50-200 МЗП - ставка 24%;

- более 200 размеров МЗП, ставка - 27%;

"Повышенная ставка будет применяться только для уровня доходов, превышающих максимальную базу для начисления единого социального взноса (15 размеров минимальной заработной платы).

При этом, повышенная ставка налога будет применяться только к превышению базы над базой, которая подлежит налогообложению по более низкой ставке", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме этого законопроект предлагает:

- освободить от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором доходы в виде процентов на депозиты;

- установить минимальный необлагаемый доход для физлиц с месячным доходом не выше 15 размеров минимальной зарплаты, предусмотрев, что соответствующие физлица имеют право уменьшить свой месячный налогооблагаемый доход на сумму минимального необлагаемого дохода, который определяется как размер минимальной зарплаты.