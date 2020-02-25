В ОП заявили, что Зеленского не приглашали в Россию на парад к 9 мая
Об этом стало известно из ответа на запрос Украинской правды.
"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение) отсутствует", - говорится в запросе.
УП интересовалась у Офиса президента, получил ли Зеленский приглашение на парад от российской стороны и каков был его ответ, если так, и планирует ли президент Украины посетить Москву.
Просьба прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая Офис президента оставил без ответа.
- 17 февраля на заседании согласительного совета в ВР народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о желании сформировать парламентскую делегацию, которая поедет на парад к 75-летию победы в Москву
- В парламентской фракции "Голос" предлагают депутатам, готовым поехать в Москву на парад 9 мая, не возвращаться в Украину.
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