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Espreso.tvОбществоВ ОП заявили, что Зеленского не приглашали в Россию на парад к 9 мая

В ОП заявили, что Зеленского не приглашали в Россию на парад к 9 мая


фото: lb.ua
Российская Федерация не посылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официального приглашения на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года

Об этом стало известно из ответа на запрос Украинской правды.

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение) отсутствует", - говорится в запросе.

УП интересовалась у Офиса президента, получил ли Зеленский приглашение на парад от российской стороны и каков был его ответ, если так, и планирует ли президент Украины посетить Москву.

Просьба прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая Офис президента оставил без ответа.

  • 17 февраля на заседании согласительного совета в ВР народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о желании сформировать парламентскую делегацию, которая поедет на парад к 75-летию победы в Москву
  • В парламентской фракции "Голос" предлагают депутатам, готовым поехать в Москву на парад 9 мая, не возвращаться в Украину.
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