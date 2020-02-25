В ОП заявили, что Зеленского не приглашали в Россию на парад к 9 мая

25 февраля, 2020, 16:35

Российская Федерация не посылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официального приглашения на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года

Об этом стало известно из ответа на запрос Украинской правды.

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение) отсутствует", - говорится в запросе.

УП интересовалась у Офиса президента, получил ли Зеленский приглашение на парад от российской стороны и каков был его ответ, если так, и планирует ли президент Украины посетить Москву.

Просьба прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая Офис президента оставил без ответа.