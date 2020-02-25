В Окружном админсуде продолжили рассмотрение дела об отмене пункта ГСН об ограничении высотности новостроек
Окружной административный суд Киева продолжил рассмотрение дела об отмене одного из пунктов государственных строительных норм. Норма ограничивает высотность новостроек в зависимости от количества жителей населенных пунктов. В поселках до 1000 человек нельзя возводить новостройки выше 4 этажей, в городах до 50 000 человек - не более 9-ти. Эксперты утверждают, что вместо равномерного гармоничного развития городской и пригородной застройки, произойдет перекос в сторону застройки города, что приведет к более интенсивной застройке зеленых зон и площадок в крупных городах с последующими транспортными коллапсами.
"Искусственно созданные преференции для городских застройщиков приведут к тому, что застройщики города будут более активно искать под застройку любые клочки земельных участков, которые сегодня являются небольшими земельными зонами в городе, или будут такими, когда там будут сделаны определенные работы на благо устройства. Застройка высотными домами еще свободных участков в Киеве только сделает невозможным его нормальное гармоничное дальнейшее развитие ", - прокомментировал глава Архитектурной палаты Украины Александр Чижевский.
В Архитектурной палате Украины изучили опыт застройки пригородных зон столиц в развитых странах и говорят - плотность жилого фонда в пригородах Киева намного меньше, чем в Европе.
"В свое время я возглавлял разработку схемы планирования территории Киевской области. В рамках этой работы мы изучали, как сформирована пригородная зона городов столиц, которые для нас являются составными - Берлин и Варшава. Так вот плотность застройки пригородной зоны и Берлина и Варшавы является в разы больше, чем у нас", - говорит Александр Чижевский.
Истец также считает, что пункт 6.1.3 ограничивает права общин привлекать новых жителей и развивать инфраструктуру территории. А одним из последствий может стать рост стоимости жилья в мегаполисах и городах сателлитах. Именно поэтому нужно отменить этот спорный пункт Государственных строительных норм. Следующее заседание суда назначено на 25 марта.
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