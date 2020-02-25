В Окружном админсуде продолжили рассмотрение дела об отмене пункта ГСН об ограничении высотности новостроек

25 февраля, 2020, 10:30

Эксперты утверждают, что вместо равномерного гармоничного развития городской и пригородной застройки это приведет к более интенсивной застройке зеленых зон и площадок в крупных городах с последующими транспортными коллапсами

Окружной административный суд Киева продолжил рассмотрение дела об отмене одного из пунктов государственных строительных норм. Норма ограничивает высотность новостроек в зависимости от количества жителей населенных пунктов. В поселках до 1000 человек нельзя возводить новостройки выше 4 этажей, в городах до 50 000 человек - не более 9-ти. Эксперты утверждают, что вместо равномерного гармоничного развития городской и пригородной застройки, произойдет перекос в сторону застройки города, что приведет к более интенсивной застройке зеленых зон и площадок в крупных городах с последующими транспортными коллапсами.

"Искусственно созданные преференции для городских застройщиков приведут к тому, что застройщики города будут более активно искать под застройку любые клочки земельных участков, которые сегодня являются небольшими земельными зонами в городе, или будут такими, когда там будут сделаны определенные работы на благо устройства. Застройка высотными домами еще свободных участков в Киеве только сделает невозможным его нормальное гармоничное дальнейшее развитие ", - прокомментировал глава Архитектурной палаты Украины Александр Чижевский.

В Архитектурной палате Украины изучили опыт застройки пригородных зон столиц в развитых странах и говорят - плотность жилого фонда в пригородах Киева намного меньше, чем в Европе.

"В свое время я возглавлял разработку схемы планирования территории Киевской области. В рамках этой работы мы изучали, как сформирована пригородная зона городов столиц, которые для нас являются составными - Берлин и Варшава. Так вот плотность застройки пригородной зоны и Берлина и Варшавы является в разы больше, чем у нас", - говорит Александр Чижевский.

Истец также считает, что пункт 6.1.3 ограничивает права общин привлекать новых жителей и развивать инфраструктуру территории. А одним из последствий может стать рост стоимости жилья в мегаполисах и городах сателлитах. Именно поэтому нужно отменить этот спорный пункт Государственных строительных норм. Следующее заседание суда назначено на 25 марта.