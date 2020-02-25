В Николаеве штормовой ветер сорвал крышу со здания казармы. ВИДЕО
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
24 февраля, в результате перемещения циклона "Юлия" в Николаевской области штормовой северо-западный ветер достигал 32 м / с (II уровень опасности, оранжевый), в результате 250 деревьев упали на проезжую часть, жилые дома, объекты, автомобили и линии электропередач.
В Минобороны сообщили, что в результате срыва крыши дома казрмы, выдвинут претензии к фирме подрядчика, которая делала ремонт в 2017 году. По договору, гарантийный срок на ремонт составлял 10 лет.
"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - говорится в сообщении.
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- Напомним, 24 февраля в Одессе погибла женщина из-за падения дерева, вызванного сильным ветром
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