В Николаеве штормовой ветер сорвал крышу со здания казармы. ВИДЕО

25 февраля, 2020, 11:54

Штормовой ветер циклона "Юлия" сорвал крышу из здания казармы 79 аэромобильной бригады в Николаеве. В Минобороны заявили, что пострадавших в результате инцидента нет

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

24 февраля, в результате перемещения циклона "Юлия" в Николаевской области штормовой северо-западный ветер достигал 32 м / с (II уровень опасности, оранжевый), в результате 250 деревьев упали на проезжую часть, жилые дома, объекты, автомобили и линии электропередач.

В Минобороны сообщили, что в результате срыва крыши дома казрмы, выдвинут претензии к фирме подрядчика, которая делала ремонт в 2017 году. По договору, гарантийный срок на ремонт составлял 10 лет.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - говорится в сообщении.

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