В Нацбанке пояснили, насколько украинская экономика близка к состоянию "ухандоханой"

25 февраля, 2020, 16:20

Сейчас экономика Украины в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Реформаторы экономику "ухандохали". Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далека от состояния "ухандоханой". Более того, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад", - говорится в сообщении.

Среди факторов стабильности экономики в Нацбанке называют:

низкий уровень инфляции.

"Последовательная монетарная политика НБУ позволила снизить инфляцию до цели в 5%. Поддержание инфляции на этом уровне является крайне важным для устойчивого экономического роста", - сообщили в НБУ.

уменьшение стоимости кредитных ресурсов.

"Постоянные скачки инфляции в прошлые годы были преградой для низких ставок в экономике и доступных кредитов. Сейчас ситуация меняется", - говорится в сообщении.

рост сферы торговли, транспорта, строительства, сектора услуг, в том числе IT и рекордный урожай в аграрном секторе. Также в НБУ отмечают, что спад промышленности в прошлом году не является признаком кризиса - падение произошло из-за падения мирового спроса и цен на товарных рынках вследствие активизации торговых войн.

снижение соотношения государственного долга к ВВП с более чем 80% до около 50%, а процентных ставок по государственным долгам вдвое - до 9-10%.

"Конечно, 3,5-4% экономического роста, которые прогнозирует НБУ в последующие годы, - это довольно консервативный сценарий. Этого мало. В то же время при проведении структурных реформ, направленных на дальнейшее улучшение бизнес-климата, мы будем иметь значительно большие темпы роста, которые позволят догонять соседей из ЕС по уровню благосостояния граждан", - резюмируют в НБУ.