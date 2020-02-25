В Киеве произошел пожар в люке теплотрассы, обнаружены тела трех человек

25 февраля, 2020, 09:19

Пожар возник на ул. Набережно-Корчеватской, 56/66, что в Голосеевском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 февраля в 6:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Набережно-Корчеватской, 56/66, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайшего пожарно-спасательного подразделения.

"Пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. При проведении разведки бойцы обнаружили 3 человека без признаков жизни. В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 - ликвидировали", - добавили в пресс-службе.

На месте было задействовано 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.