В ФСБ назвали условие возвращения украинских рыбаков на подконтрольную Украине территорию
25 февраля, 2020, 20:41
В ФСБ России заявили, что задержанные и позже отпущенніе украинские рыбаки смогут вернуться из оккупированного Россией Крыма на подконтрольную Украине территорию после улучшения погодных условий
Об этом сообщил представитель управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму, передает российское издание "Интерфакс".
"С улучшением гидрометеорологических условий пограничное управление планирует осуществить сопровождение судна с гражданами Украины для обеспечения безопасности их перехода", - сообщили в ФСБ.
Представитель российской спецслужбы отметил, что капитану украинского судна уже выдали предписание на прохождение к месту базирования.
- Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.
- 16 февраля стало известно, что задержанніе оккупантами - жители села Райновка Приморского района Запорожской области.
- Оккупационный "суд" в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 суток.
- 25 февраля оккупанты освободили задержанных в Азовском море украинских рыбаков.
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