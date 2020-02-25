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Espreso.tvОбществоВ ФСБ назвали условие возвращения украинских рыбаков на подконтрольную Украине территорию

В ФСБ назвали условие возвращения украинских рыбаков на подконтрольную Украине территорию

В ФСБ России заявили, что задержанные и позже отпущенніе украинские рыбаки смогут вернуться из оккупированного Россией Крыма на подконтрольную Украине территорию после улучшения погодных условий

Об этом сообщил представитель управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму, передает российское издание "Интерфакс".

"С улучшением гидрометеорологических условий пограничное управление планирует осуществить сопровождение судна с гражданами Украины для обеспечения безопасности их перехода", - сообщили в ФСБ.

Представитель российской спецслужбы отметил, что капитану украинского судна уже выдали предписание на прохождение к месту базирования.

  • Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.
  • 16 февраля стало известно, что задержанніе оккупантами - жители села Райновка Приморского района Запорожской области.
  • Оккупационный "суд" в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 суток.
  • 25 февраля оккупанты освободили задержанных в Азовском море украинских рыбаков.

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