Умерла часть меня: Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом
Об этом сообщает Bulls Talk в twitter.
Церемония прощания с Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоялась 24 февраля на арене "Лос-Анджелес Лейкерс", за который баскетболист сыграл всю карьеру.
Выступая на церемонии Джордан назвал Брайанта своим младшим братом и не сдержал слез.
"Мы с Коби были очень близкими друзьями. Коби был моим младшим братом. Когда Коби Брайант умер, умерла часть меня. Я обещаю, что с этого дня буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я пытался помочь всем , чем мог ", - сказал Джордан.
Everyone needs to watch this.- Bulls Talk (@NBCSBulls) February 24, 2020
@NBATV pic.twitter.com/2lSuFAlw24
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Напомним, 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате аварии вертолета в Калифорнии.
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