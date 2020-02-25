 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУмерла часть меня: Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом

Умерла часть меня: Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом


фото: REUTERS
Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан не сдержал слез на церемонии прощания с Коби Брайантом в Лос-Анджелесе

Об этом сообщает Bulls Talk в twitter.

Церемония прощания с Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоялась 24 февраля на арене "Лос-Анджелес Лейкерс", за который баскетболист сыграл всю карьеру.

Выступая на церемонии Джордан назвал Брайанта своим младшим братом и не сдержал слез.

"Мы с Коби были очень близкими друзьями. Коби был моим младшим братом. Когда Коби Брайант умер, умерла часть меня. Я обещаю, что с этого дня буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я пытался помочь всем , чем мог ", - сказал Джордан.

Читайте также: В авиакатастрофе погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант: все, что известно

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать