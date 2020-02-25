Умерла часть меня: Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом

25 февраля, 2020, 11:21

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан не сдержал слез на церемонии прощания с Коби Брайантом в Лос-Анджелесе

Об этом сообщает Bulls Talk в twitter.

Церемония прощания с Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоялась 24 февраля на арене "Лос-Анджелес Лейкерс", за который баскетболист сыграл всю карьеру.

Выступая на церемонии Джордан назвал Брайанта своим младшим братом и не сдержал слез.

"Мы с Коби были очень близкими друзьями. Коби был моим младшим братом. Когда Коби Брайант умер, умерла часть меня. Я обещаю, что с этого дня буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я пытался помочь всем , чем мог ", - сказал Джордан.

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