Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак, руководивший страной 30 лет
25 февраля, 2020, 13:10
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер во вторник в Каире на 92-м году жизни
Об этом сообщил BBC .
Он руководил Египтом 30 лет, с 1981 по 2011 годы.
При нем страна стала играть ведущую роль в поисках мирного решения ближневосточного конфликта. Египет также нормализовал отношения с Израилем.
Кроме того, во времена правления Мубарака страна достигла значительных успехов в экономике, борьбе с терроризмом и безопасности страны. Египет стал крупным туристическим центром.
В то же время, Мубарака критиковали за использование режима чрезвычайного положения для подавления политических оппонентов, а также за нежелание бороться с коррупцией в его правительстве.
Массовые беспорядки в 2011 году заставили его покинуть власть после 30-летнего правления.
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