Убийство Шеремета: разница почти в 10 см, - спикер от защитников о росте Антоненко и мужчины на записи

25 февраля, 2020, 14:19

Разница в росте зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины и подозреваемого Антоненко составляет почти 10 см

Об этом на странице в Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов.

"Померили рост Антоненко. ... разница не 2,5 см! Разница в 9,7 см! А уже с учетом максимально возможной погрешности любое лицо, ростом 177,16 и выше вне всякого сомнения не может быть лицом на камере с места преступления ", - говорится в сообщении.

Напомним, защитники Антоненко требовали документы с выводами экспертов по росту вероятно причастного к преступлению человека.