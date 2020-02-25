Убийство Шеремета: разница почти в 10 см, - спикер от защитников о росте Антоненко и мужчины на записи
25 февраля, 2020, 14:19
Разница в росте зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины и подозреваемого Антоненко составляет почти 10 см
Об этом на странице в Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов.
"Померили рост Антоненко. ... разница не 2,5 см! Разница в 9,7 см! А уже с учетом максимально возможной погрешности любое лицо, ростом 177,16 и выше вне всякого сомнения не может быть лицом на камере с места преступления ", - говорится в сообщении.
Напомним, защитники Антоненко требовали документы с выводами экспертов по росту вероятно причастного к преступлению человека.
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