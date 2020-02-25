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Espreso.tvОбществоТретий круг: суд снова возобновил деятельность неплатежеспособного банка "Союз"

Третий круг: суд снова возобновил деятельность неплатежеспособного банка "Союз"


фото: lb.ua
Шестой апелляционный административный суд решением от 19 февраля 2020 года отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Национального банка Украины и оставил в силе решение первой инстанции от 6 ноября 2019 года о возобновлении деятельности неплатежеспособного банка "Союз"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook. Регулятор намерен подать кассационную жалобу после получения полного текста соответствующего решения.

"Это уже третий круг рассмотрения дела банка "Союз" в судах. Этот банк был выведен с рынка в марте 2016 года из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Также НБУ рассказал, что акционер банка Сергей Дядечко не согласившись с решением регулятора, обратился с иском к Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц. В своем иске он просил отменить решение о выводе банка с рынка, а также обязать НБУ совершить все необходимые действия для восстановления функционирования банка "Союз". Суды первой и апелляционной инстанции пока приняли решение о незаконности вывода банка с рынка.

"Вместе с тем Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что законодательством не предусмотрен механизм возобновления деятельности банка, в частности по решению суда", - подчеркнул регулятор.

  • Напомним, 15 января 2020 года Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций о неправомерности ликвидации АО "Союз", а дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
  • 12 июля 2016 года суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу акционера банка "Союз" Сергея Дядечко. Не согласившись с указанными судебными решениями, Нацбанк в октябре 2016 года обратился в Верховный Суд.
  • 4 июня 2019 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ на решения судов первой и апелляционной инстанций по делу о ликвидации банка "Союз".
  • Окружной админсуд Киева 6 ноября 2019 года удовлетворил иск Сергея Дядечко и признал незаконными решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Суд также обязал НБУ восстановить функционирование банка "Союз" как банковского учреждения.
  • После этого Нацбанк снова подал апелляцию на решение суда.
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