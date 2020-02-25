Третий круг: суд снова возобновил деятельность неплатежеспособного банка "Союз"

25 февраля, 2020, 17:38

Шестой апелляционный административный суд решением от 19 февраля 2020 года отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Национального банка Украины и оставил в силе решение первой инстанции от 6 ноября 2019 года о возобновлении деятельности неплатежеспособного банка "Союз"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook. Регулятор намерен подать кассационную жалобу после получения полного текста соответствующего решения.

"Это уже третий круг рассмотрения дела банка "Союз" в судах. Этот банк был выведен с рынка в марте 2016 года из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Также НБУ рассказал, что акционер банка Сергей Дядечко не согласившись с решением регулятора, обратился с иском к Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц. В своем иске он просил отменить решение о выводе банка с рынка, а также обязать НБУ совершить все необходимые действия для восстановления функционирования банка "Союз". Суды первой и апелляционной инстанции пока приняли решение о незаконности вывода банка с рынка.

"Вместе с тем Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что законодательством не предусмотрен механизм возобновления деятельности банка, в частности по решению суда", - подчеркнул регулятор.