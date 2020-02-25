Столкновения в Новых Санжарах: суд арестовал 4 подозреваемых на 60 суток

25 февраля, 2020, 17:45

25 февраля Октябрьский районный суд Полтавы отправил за решетку 4 подозреваемых в столкновениях в Новых Санжарах, еще одному избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев рассказал, что мера пресечения для четырех человек избрана по статье 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

"Сегодня пяти лицам было сообщено о подозрении. Октябрьским судом Полтавы четырем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - заявил Сулаев.

Как отметили в полиции, еще один человек также будет доставлен в суд для принятия решения об избрании ему меры пресечения.

"Его доставят в суд после того, как будет установлено место его нахождения", - добавил представитель полиции Полтавской области.

Ранее Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения одному задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Его отправили под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.