Столкновения в Новых Санжарах: суд арестовал 4 подозреваемых на 60 суток
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.
Представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев рассказал, что мера пресечения для четырех человек избрана по статье 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).
"Сегодня пяти лицам было сообщено о подозрении. Октябрьским судом Полтавы четырем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - заявил Сулаев.
Как отметили в полиции, еще один человек также будет доставлен в суд для принятия решения об избрании ему меры пресечения.
"Его доставят в суд после того, как будет установлено место его нахождения", - добавил представитель полиции Полтавской области.
Ранее Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения одному задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Его отправили под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали.
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- Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения пяти лицам в виде содержания под стражей после столкновений в Новых Санжарах на Полтавщине
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