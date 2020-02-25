СНБО списки тех, кто получил "российские паспорта" в ОРДЛО, - Данилов

25 февраля, 2020, 17:15

Российская Федерация выдала около 156 тысяч российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. СНБО Украины имеет списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью liga.net.

"Мы внимательно следим за количеством паспортов, выдаваемых Российской Федерацией. Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, работающих на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ... мы считаем, что их (граждан, получивших российские паспорта, - ред.) довольно много. На сегодня это около 156 тысяч паспортов", - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина физически не может повлиять на этот процесс, однако в СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили российские паспорта.

"Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта", - заявил секретарь СНБО.