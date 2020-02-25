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Espreso.tvСпортСкандального российского боксера поймали пьяным за рулем в США

Скандального российского боксера поймали пьяным за рулем в США


фото: Getty Images
В Лос-Анджелесе за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержали бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Сергея Ковалева

Об этом сообщает TMZ .

Экс-чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,9 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Сергея Ковалева остановили 24 февраля, около 2:00 ночи в Лос-Анджелесе.

Патрульный заметил, что россиянин пьяный и отправил его в ближайшее отделение полиции. Около 7:30 боксера выпустили под подписку о невыезде.

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