Скандального российского боксера поймали пьяным за рулем в США
25 февраля, 2020, 10:47
В Лос-Анджелесе за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержали бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Сергея Ковалева
Об этом сообщает TMZ .
Экс-чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,9 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Сергея Ковалева остановили 24 февраля, около 2:00 ночи в Лос-Анджелесе.
Патрульный заметил, что россиянин пьяный и отправил его в ближайшее отделение полиции. Около 7:30 боксера выпустили под подписку о невыезде.
- Напомним, 18 января 2019 Ковалева обвинили в избиении женщины.
- В июле 2019 Сергея Ковалева сняли с авиарейса в Лос-Анджелесе из-за домогательства к пассажирке.
- 21 января американская модель Джейми Фронтц заявила, что после избиения Сергеем Ковалевым она перенесла четыре операции .
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