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Espreso.tvОбществоСкалецкая рассказала как действовать в случае подозрения на коронавирус

Скалецкая рассказала как действовать в случае подозрения на коронавирус


фото: facebook
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о четких алгоритмах действия для всех на случай подозрения на коронавирус COVID-19

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Этот алгоритм основан на стандартах и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Если вы вернулись из страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, или больны острой респираторной инфекцией: наблюдайте за состоянием здоровья, ежедневно измеряйте температуру тела и в случае появления симптомов обратитесь к врачу.

Впоследствии врачи проведут лабораторное обследование на выявление вируса. Если информация подтвердится, то ее передадут врачам ПМСП для установки активного медицинского наблюдения за инфицированным.

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