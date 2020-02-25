Скалецкая рассказала как действовать в случае подозрения на коронавирус

25 февраля, 2020, 15:58

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о четких алгоритмах действия для всех на случай подозрения на коронавирус COVID-19

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Этот алгоритм основан на стандартах и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Если вы вернулись из страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, или больны острой респираторной инфекцией: наблюдайте за состоянием здоровья, ежедневно измеряйте температуру тела и в случае появления симптомов обратитесь к врачу.

Впоследствии врачи проведут лабораторное обследование на выявление вируса. Если информация подтвердится, то ее передадут врачам ПМСП для установки активного медицинского наблюдения за инфицированным.