Скалецкая рассказала как действовать в случае подозрения на коронавирус
25 февраля, 2020, 15:58
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о четких алгоритмах действия для всех на случай подозрения на коронавирус COVID-19
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Этот алгоритм основан на стандартах и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.
Если вы вернулись из страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, или больны острой респираторной инфекцией: наблюдайте за состоянием здоровья, ежедневно измеряйте температуру тела и в случае появления симптомов обратитесь к врачу.
Впоследствии врачи проведут лабораторное обследование на выявление вируса. Если информация подтвердится, то ее передадут врачам ПМСП для установки активного медицинского наблюдения за инфицированным.
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