Скалецкая дала советы, как уберечь себя от коронавируса

25 февраля, 2020, 13:42

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о симптомах заражения, а также дала советы, как уберечь себя от коронавируса

Об этом она написала в статье в издании НВ.ua

"Симптомы этой вирусной инфекции могут включать в себя насморк, боль в горле, кашель и повышение температуры. В некоторых случаях наблюдаются осложнения в виде пневмонии или затрудненного дыхания. В редких случаях болезнь приводит к смерти", - говорится в сообщении.

В группе риска тяжелой формы этого вирусного заболевания - пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания).

Чтобы определить конкретно это заболевание, необходимые лабораторные исследования.

Скалецкая отметила, что обычно люди, которые заразились вирусом или недавно посещали Китай, или тесно контактировали с такими людьми. Повышенный риск заболеваемости также и у медицинских специалистов, которые оказывали помощь пациентам до выявления у них коронавирусной инфекции.

Чтобы обезопасить себя от вируса, нужно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом. Такая обработка рук убьет вирус, даже если он будет присутствовать на вашей коже. При кашле и чихании нужно прикрывать рот и нос салфеткой или изгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 м, если у них кашель, насморк и повышенная температура.

Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот. Руками можно коснуться поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Через прикосновения руками к глазам, носу или рту инфекцию можно перенести из кожи рук в организм.

Также Скалецкая добавила, что обезопасить себя и окружающих от эпидемии мы можем только строгим и неуклонным выполнением указаний медиков.