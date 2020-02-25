Сенаторы-демократы требуют от Трампа санкций против России за вмешательство в выборы
Соответствующее обращение к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину подписали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун, сообщает Axios .
"Любые другие действия будут считаться отходом от ответственности защищать США от угроз национальной безопасности", - говорится в письме.
Сенаторы отмечают, что санкции в этом случае должны вводиться как против самих нарушителей, так и тех, кто финансирует их деятельность.
В частности, демократы настаивают, что санкции должны быть введены и лично против президента РФ Владимира Путина.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив, что Россия собирается повлиять на результаты выборов президента США в 2020 году. По данным журналистов, целью россиян будет помощь нынешнему президенту Дональду Трампу в переизбрании.
Как говорилось в материале, спецслужбы считают, что РФ будет действовать с помощью хакеров и работать в социальных сетях. Также Россия, вероятно, попытается атаковать избирательную инфраструктуру.
Кроме поддержки Трампа, РФ якобы хочет поставить вопрос о легитимности американской избирательной системы.
Сам Трамп назвал эти данные "кампанией по дезинформации" .
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
Читайте также
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-