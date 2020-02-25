 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСенаторы-демократы требуют от Трампа санкций против России за вмешательство в выборы

Сенаторы-демократы требуют от Трампа санкций против России за вмешательство в выборы

В США сенаторы-демократы призвали ввести новые санкции в отношении России за вмешательство в предстоящие президентские выборы

Соответствующее обращение к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину подписали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун, сообщает Axios .

"Любые другие действия будут считаться отходом от ответственности защищать США от угроз национальной безопасности", - говорится в письме.

Сенаторы отмечают, что санкции в этом случае должны вводиться как против самих нарушителей, так и тех, кто финансирует их деятельность.

В частности, демократы настаивают, что санкции должны быть введены и лично против президента РФ Владимира Путина.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив, что Россия собирается повлиять на результаты выборов президента США в 2020 году. По данным журналистов, целью россиян будет помощь нынешнему президенту Дональду Трампу в переизбрании.

Как говорилось в материале, спецслужбы считают, что РФ будет действовать с помощью хакеров и работать в социальных сетях. Также Россия, вероятно, попытается атаковать избирательную инфраструктуру.

Кроме поддержки Трампа, РФ якобы хочет поставить вопрос о легитимности американской избирательной системы.

Сам Трамп назвал эти данные "кампанией по дезинформации" .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать