Сельские дети на 2 года отстают в учебе от детей из городов, - Гриневич

25 февраля, 2020, 22:20

По результатам международного сравнительного исследования PISA украинские дети в сельской школе получают худшие знания по сравнению с городскими

Об этом экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на канале Еспресо во вторник, 25 февраля 2020 года.

"У нас огромная разница между городом и селом. И сегодня среднестатистически сельские дети, по оценкам PISA, в Украине отстают почти на 2 года обучения от городских", - заявила экс-министр образования и науки Украины.

Госпожа Гриневич добавила, что успеваемость детей также зависит от экономического статуса семьи, в которой ребенок растет, и поддержки родителей и учителей.

"Там, где родители поддерживают, потому что дети заполняли опросник, и были вопросы, по которым можно судить, поддерживают родители ребенка или нет. Так же поддерживает ли учитель ребенка или нет. Разным детям требуется меньшее или большее количество поддержки. Но эта поддержка нужна", - заявила ексминистрека.

Экс-министр отметила, что, несмотря на таланты и развитие, большое влияние на успешность оказывает поддержка родителей и учителей.