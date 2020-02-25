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Espreso.tvОбществоЩеголяли "связями" с Зеленским СБУ задержала мошенников, которые "продавали" должности председателей областей

Щеголяли "связями" с Зеленским СБУ задержала мошенников, которые "продавали" должности председателей областей

СБУ разоблачила группу мошенников, которые, прикрываясь якобы связями с президентом Владимиром Зеленским, требовали более 4 млн долларов за назначение председателей Житомирской и Николаевской ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что СБУ и полиция на передаче 550 тыс. долларов задержали мошенников, которые за 1 млн 650 тыс. долларов обещали посодействовать в назначении председателя Житомирской ОГА. Мошенники прикрывались связями с президентом Украины, премьером и главой Офиса президента.

Кроме того, на получении 350 тыс. долларов задержали мужчину, который пытался завладеть 3 млн 100 тыс. долларов за якобы содействие в назначении на должность председателя Николаевской ОГА через знакомых в Офисе президента Украины и Кабинете министров.

Проводятся следственные действия.

  • Напомним, ранее Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении группы народных депутатов ОПЗЖ, в частности, Р. Кузьмина, М. Скорика, Ю.Загороднего, Н.Шуфрича и других, за ложное сообщение о преступлении
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