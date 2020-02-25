Самые богатые люди мира потеряли за день почти $ 140 млрд из-за коронавируса, - Bloomberg
25 февраля, 2020, 12:36
Из-за падения индексов на фондовых биржах на фоне опасений, что коронавирус ударит по мировой экономике, суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 139 млрд долларов
Об этом сообщает Bloomberg .
"500 самых богатых людей в мире потеряли всего 139 млрд долларов в понедельник, когда рынки упали на фоне опасений, что коронавирус угрожает мировой экономике", - говорится в сообщении.
Индексы S & P 500 и Dow Jones Industrial Average в день снизились более чем на 3%.
Как отмечается, генеральный директор LVMH Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос потеряли по $ 4,8 млрд. Владелец Zara Амансио Ортеги потерял $ 4 млрд.
Состояние всех остальных из топ-10 самых богатых людей мира уменьшилось минимум на 2,3 миллиарда долларов.
- Напомним, из-за вспышки коронавируса в Италии биржевые индексы в Европе упали до трехлетнего минимума .
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