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Espreso.tvОбществоРябошапка заявил, что дела о нападениях на гражданских активистов будут переданы в СБУ

Рябошапка заявил, что дела о нападениях на гражданских активистов будут переданы в СБУ


фото: sud.ua
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что уголовные дела о нападениях на гражданских активистов будут переданы в Службу безопасности Украины

Об этом он сказал на Форуме реформ "На пути в Вильнюс" передает LB.ua .

"Мы пытаемся все эти дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности Украины. Есть некоторые особенности, почему именно туда передаются эти дела. Мы понимаем, что контекст, почему эти нападения происходят, единый для всей Украины, независимо от региона. Поэтому лучше для нас, чтобы эта служба была единственным органом досудебного расследования", - сказал Рябошапка.

Он добавил, что и процессуальное руководство тоже будет осуществлять одно подразделение Офиса Генеральной прокуратуры.

 

 

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