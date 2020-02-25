Рябошапка заявил, что дела о нападениях на гражданских активистов будут переданы в СБУ
25 февраля, 2020, 16:50
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что уголовные дела о нападениях на гражданских активистов будут переданы в Службу безопасности Украины
Об этом он сказал на Форуме реформ "На пути в Вильнюс" передает LB.ua .
"Мы пытаемся все эти дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности Украины. Есть некоторые особенности, почему именно туда передаются эти дела. Мы понимаем, что контекст, почему эти нападения происходят, единый для всей Украины, независимо от региона. Поэтому лучше для нас, чтобы эта служба была единственным органом досудебного расследования", - сказал Рябошапка.
Он добавил, что и процессуальное руководство тоже будет осуществлять одно подразделение Офиса Генеральной прокуратуры.
- Напомним, утром 25 февраля полиция пришла с обысками к активистам "Украинского Киберальянса"
- В организации назвали обыски политическим давлением.
- В партии "Демократична Сокира" назвали обыски у активистов политическими преследованиями и местью за выявленные провалы в работе киберполиции.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-