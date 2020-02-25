Россию в ВТО представлял связанный с отравлениями в Европе офицер ГРУ, - Bellingcat

25 февраля, 2020, 20:26

Один из трех возможных сотрудников российской военной разведки (ГРУ), которых в Болгарии обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Емилияна Гебрева, имел статус дипломата и был сотрудником российского представительства при Всемирной торговой организации в Женеве

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на расследование группы Bellingcat, швейцарского сайта Tages-Anzeiger и российского The Insider.

Как говорится в расследовании, он недавно был объявлен в розыск под именем Георгий Горшков, однако на самом деле его имя - Егор Гордиенко. Утверждается, что он имеет дипломатический ранг третьего секретаря и, кроме попытки отравления Гебрева, участвовал и в других операциях ГРУ за рубежом, в том числе в сотрудничестве с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Гебрев был отравлен в 2015 году - вероятно, тем же веществом "Новичок", что и впоследствии Скрипали. Егор Гордиенко (он же Георгий Горшков) был, как утверждается, одним из восьми людей, причастных к этому преступлению, причем, вероятно, играл в нем важную роль, так как попал в число трех россиян, объявленных недавно в розыск.

Согласно расследованию, человек с паспортом на имя Горшкова была в Болгарии вместе с идентифицированным следственным офицером ГРУ Денисом Сергеевым ( "оперативное" имя Сергей Федотов, - ред.) в апреле и мае 2015 года - в те дни, когда дважды были попытки покушения на Гебрева (он выжил после двух отравлений).

Как утверждается в расследовании, с паспортом на имя Горшкова за границу в 2010-2015 годах ездил Егор Гордиенко. Помимо прочего, он участвовал в аннексии Крыма, а в 2014 году получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин, один из подозреваемых в отравлении Скрипалей. После 2015 года Гордиенко снова выезжал за границу с паспортом на свое имя, а с 2017 года работал в Швейцарии, будучи аккредитованным в качестве члена российской миссии при Всемирной торговой организации.

Кейт Роквелл, официальный представитель ВТО, подтвердил Tages-Anzeiger, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но оставил миссию уже в 2018 году.

В расследовании утверждается, что он выехал из Женевы в спешке, и сразу после этого появился в штабквартире ГРУ. За день до его вылета из Женевы Bellingcat опубликовал расследование о деятельности подозреваемых в отравлении Скрипаля в Европе. Утверждается, что, будучи в Женеве, Гордиенко часто общался с Анатолием Чепигой (Бошировим), Александром Мишкиным (Петровым) и Денисом Сергеевым.

Пресс-секретарь российской миссии заявила, что не имеет никакой информации о Гордиенко.

Прокуратура Болгарии на прошлой неделе опубликовала имена и фотографии трех граждан России, которых обвиняют в покушении в 2015 году на трех болгарских граждан. Россияне, названные как Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков, в течение многих лет выезжали за границу только по поддельным документам, заявляет болгарская прокуратура.

В конце января прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Гебрева у его офиса были замечены вероятные сотрудники ГРУ. Об этом же ранее сообщали The Insider и Bellingcat.