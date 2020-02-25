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Espreso.tvОбществоРоссия впервые за 8 лет назначила торгового представителя в Украине

Россия впервые за 8 лет назначила торгового представителя в Украине


фото: 24tv
Правительство РФ назначило Андрея Бабко торговым представителем России в Украине

Соответствующее распоряжение правительства РФ № 342-р подписано 18 февраля и обнародовано 25 февраля, передает НВ.

"Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Украине, освободив его от занимаемой должности", - сказано в нем.

Бабко с 2013 года занимал должность торгового представителя России в Армении. В 2005-2011 годах - заместитель торгпреда РФ в Китае.

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с 2012 года, обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

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