Россия впервые за 8 лет назначила торгового представителя в Украине
25 февраля, 2020, 17:03
Правительство РФ назначило Андрея Бабко торговым представителем России в Украине
Соответствующее распоряжение правительства РФ № 342-р подписано 18 февраля и обнародовано 25 февраля, передает НВ.
"Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Украине, освободив его от занимаемой должности", - сказано в нем.
Бабко с 2013 года занимал должность торгового представителя России в Армении. В 2005-2011 годах - заместитель торгпреда РФ в Китае.
Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с 2012 года, обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.
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