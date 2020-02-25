"Ювентус" отказался возвращать деньги фанам, которых не пустят на матч из-за коронавируса
25 февраля, 2020, 15:25
"Ювентус" не станет возвращать болельщикам деньги за билеты на матч против "Интера", который пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Выручка от продажи билетов на центральную встречу тура в чемпионате Италии составила более 3 млн евро. "Ювентус", который является хозяином в матче против "Интера" возвращать деньги за купленные билеты не планирует.
В то же время, "Милан", который также сыграет без зрителей в чемпионате Италии против "Дженоа", уже начал процедуру возврата денег за билеты.
- 25 февраля сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорца" пройдет без зрителей.
- По состоянию на 25 февраля в Италии умерли семь человек, более 230 заболели.
- 24 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил, что на этой неделе из-за распространения коронавируса в стране могут быть отменены все футбольные матчи.
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