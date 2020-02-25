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Espreso.tvСпорт"Ювентус" отказался возвращать деньги фанам, которых не пустят на матч из-за коронавируса

"Ювентус" отказался возвращать деньги фанам, которых не пустят на матч из-за коронавируса


фото: Getty Images
"Ювентус" не станет возвращать болельщикам деньги за билеты на матч против "Интера", который пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Выручка от продажи билетов на центральную встречу тура в чемпионате Италии составила более 3 млн евро. "Ювентус", который является хозяином в матче против "Интера" возвращать деньги за купленные билеты не планирует.

В то же время, "Милан", который также сыграет без зрителей в чемпионате Италии против "Дженоа", уже начал процедуру возврата денег за билеты.

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