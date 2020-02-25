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Espreso.tvОбщество"Украинский для комедий, а не мелодрам": Нацполиция открыла дело против продюсера "1+1", - Арьев

"Украинский для комедий, а не мелодрам": Нацполиция открыла дело против продюсера "1+1", - Арьев


фото: tsn
Полиция открыла уголовное производство в отношении продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой

Об этом сообщил нардеп Владимир Арьев в Facebook.

"Уголовное производство против продюсера 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценным, открыто. Следим за результатами расследования", - отметил депутат.

Причина - пренебрежительные высказывания об украинском языке.

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