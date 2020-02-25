"Украинский для комедий, а не мелодрам": Нацполиция открыла дело против продюсера "1+1", - Арьев
25 февраля, 2020, 16:25
Полиция открыла уголовное производство в отношении продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой
Об этом сообщил нардеп Владимир Арьев в Facebook.
"Уголовное производство против продюсера 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценным, открыто. Следим за результатами расследования", - отметил депутат.
Причина - пренебрежительные высказывания об украинском языке.
- 4 февраля "1+1" представил новый сезон 2020 года, в котором все семь новых сериалов выйдут на экраны на русском языке.
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