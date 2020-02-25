"Самые страшные "террористы" в государстве - я и Маруся Звиробий", - Федина перед допросом в ГБР

25 февраля, 2020, 11:27

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина рассказала, о чем будет говорить на допросе в ГБР

Сообщает Еспресо.TV.

"Иду в ГБР в очередной раз доносить информацию до следователей, что начиная с февраля 2014 года у нас в государстве московская агрессия, аннексирован Крым, оккупирован Донбасс и с 2014 года ежедневно на передовой стреляют, разрываются гранаты. Хочу также напомнить следователю, что 26 октября, когда состоялся стрим, на передовой стреляли, а 25 мы еще имели погибших и раненых, сегодня утром имели 5 раз нарушение режима тишины, обстреливали из минометов 82-го и 120-го калибров, стреляли из противотанковых гранатометов и то, что я говорю - абсолютная правда", - сказала Федина.

Она добавила, что хочет напомнить следователям и всем тем, кто пытается сфабриковать дело против нее, против Маруси и других, от того, что будут говорить "тишина" и будут закрывать глаза на то, что на передовой стреляют, то от этого московская агрессия никуда не денется.

"Наоборот московские оккупанты будут активными. Кстати, то наступление московских наемников, которое состоялось 18 февраля является страшным, но еще одним подтверждением того, что нашим военным запрещают стрелять в ответ. Если наших военных заставляют отводить войска, если к нашим военным президент имеет возможность настолько некорректно и с презрением обращаться - это все приводит к увеличению количества убитых, раненых, которые захватывают наши позиции, а затем только смеются над Украиной и украинцами. Также то, что я хотела бы сегодня заявить - это Первое, что мы наблюдаем, что самыми страшными террористами в государстве являемся я и Маруся Звиробий, а всех тех, кто расстреливал майдановцев, то их отпускают, с них снимают обвинения ", - отметила депутат.

По ее словам, в государстве происходит переворот.

"Путин пытается дискредитировать украинцев, нашу борьбу, армию, всех защитников. Если мы хотим сохранить украинское государство, то сегодня должны говорить военные и констатировать то, что происходит на передовой, сегодня должны говорить юристы, журналисты", - подчеркнула Федина.