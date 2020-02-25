"Наполи" - "Барселона": где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

25 февраля, 2020, 07:22

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Наполи" принимает испанскую "Барселону"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Барселона" выступала в группе F, и в результате заняла первое место, 14 очков. "Боруссия" завершила групповой этап на втором месте, 10 баллов. Третий - миланский "Интер", у которого 7 очков. А четвертое место у пражской "Славии", которая завоевала 2 балла.

"Ливерпуль" выступал в группе, где получил уверенное первое место, набрав 13 очков. Вторая ступень у итальянского "Наполи", у команды 12 баллов. Третье место занял австрийский "Зальцбург", они завоевали 7 пунктов. Бельгийский "Генк" четвертый, команде удалось набрать лишь 1 очко.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

25 февраля

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания)

Неаполь, стадион - "Сан Паоло"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 2"