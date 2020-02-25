"Нам достаточно": ДТЭК отказался от предложения Зеленского по приватизации государственных шахт

25 февраля, 2020, 17:55

Об этом он сообщил журналистам после выступления Зеленского, пишет УНИАН.

"Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет - развитие инвестиций в "зеленую" генерацию. Поэтому мы не будем участвовать в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция", - добавил он.

Тимченко также отметил, что ДТЭК также не заинтересован в приватизации неприбыльных шахт.

"У нас достаточный большой объем, сегодня мы производим около 80% угля в стране, этого достаточно", - добавил он.