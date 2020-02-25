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Espreso.tvОбщество"Нам достаточно": ДТЭК отказался от предложения Зеленского по приватизации государственных шахт

"Нам достаточно": ДТЭК отказался от предложения Зеленского по приватизации государственных шахт

Глава энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова Максим Тимченко заявил, что компания не заинтересована в приобретении "Центрэнерго" и убыточных государственных угольных шахт. Ранее такое предложение выдвинул президент Украины Владимир Зеленский

Об этом он сообщил журналистам после выступления Зеленского, пишет УНИАН.

"Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет - развитие инвестиций в "зеленую" генерацию. Поэтому мы не будем участвовать в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция", - добавил он.

Тимченко также отметил, что ДТЭК также не заинтересован в приватизации неприбыльных шахт.

"У нас достаточный большой объем, сегодня мы производим около 80% угля в стране, этого достаточно", - добавил он.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины предложил энергохолдинга ДТЭК приватизировать госкомпанию "Центрэнерго" вместе с неприбыльными государственными шахтами.
  • "Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то нужно говорить "вместе с неприбыльными шахтами". Я думаю, что это прекрасная идея", - сказал глава государства.

 

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