 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" повторил невероятный рекорд чемпионата Англии

"Ливерпуль" повторил невероятный рекорд чемпионата Англии


фото: Reuters
"Ливерпуль" 21-й раз подряд победил на домашней арене и повторил собственный рекорд 1972 года

Об этом сообщает football.ua.

В 27-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" одержал волевую победу над командой Андрея Ярмоленко "Вест Хэмом" (3: 2).

Команде Юргена Клоппа покорилось очередное достижение в АПЛ. "Красные" выиграли 21-й раз подряд на домашней арене "Энфилд", повторив тем самым собственный рекорд по количеству домашних побед.

Достижение было установлено в 1972 году, когда "Ливерпуль" возглавлял Билл Шенкли. Обновить его рекорд команда Клоппа сможет уже 7 марта в матче против "Борнмута".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

25 февраля, 2020 вторник

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать