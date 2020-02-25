"Ливерпуль" повторил невероятный рекорд чемпионата Англии
25 февраля, 2020, 10:29
"Ливерпуль" 21-й раз подряд победил на домашней арене и повторил собственный рекорд 1972 года
Об этом сообщает football.ua.
В 27-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" одержал волевую победу над командой Андрея Ярмоленко "Вест Хэмом" (3: 2).
Команде Юргена Клоппа покорилось очередное достижение в АПЛ. "Красные" выиграли 21-й раз подряд на домашней арене "Энфилд", повторив тем самым собственный рекорд по количеству домашних побед.
Достижение было установлено в 1972 году, когда "Ливерпуль" возглавлял Билл Шенкли. Обновить его рекорд команда Клоппа сможет уже 7 марта в матче против "Борнмута".
- 24 февраля главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что считает свою команду топ-клубом , однако не лучшим в мире.
- 18 февраля "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль" со счетом 1: 0.
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