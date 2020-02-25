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Espreso.tvОбщество"Движение сопротивления капитуляции" проведет акцию под посольством РФ "6 требований к России"

"Движение сопротивления капитуляции" проведет акцию под посольством РФ "6 требований к России"


фото: Рух опору капітуляції
26 февраля "Движение сопротивления капитуляции" совместно с Крымскотатарским ресурсным центром проведут акцию под посольством РФ в Украине

Об акции "6 требований к России" "Движение сопротивления капитуляции" сообщило в Facebook.

Приводим полный текст заявления:

"Россия должна освободить Крым!

С акции "6 требований к России" стартует международная кампания "Нет" Нормандии "без Крыма!"

26 февраля десятки тысяч украинских и крымских татар не испугались угрозы и вышли на мирное сопротивление агрессору.

Этот день вошел историю как День Крымского Сопротивления.

Россия должна освободить не только Донбасс, но и Крым. Никаких встреч с Путиным в "нормандском формате", пока он не будет обсуждать освобождение Крыма. Донбасс должен вернуться только вместе с Крымом!

Поэтому 26 февраля 2020 Движение Сопротивления Капитуляции, международное движение #LIBERATECRIMEA , Крымскотатарский ресурсный центр призывают украинцев в Украине и за рубежом напомнить миру и украинской власти, что Крым до сих пор оккупирован, а также прийти к посольству и консульству государства-агрессора, чтобы призвать агрессора убираться с нашей земли.

26 февраля 2020 под зданием посольства России мы объявим шесть требований агрессору по оккупированному полуострову. Эта акция состоится в рамках международной кампании "Нет" Нормандии "без Крыма!"

В Киеве акция под посольством РФ (проспект Воздухофлотский, 27), состоится в 19:00, 26 февраля.

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