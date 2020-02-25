"Движение сопротивления капитуляции" проведет акцию под посольством РФ "6 требований к России"
Об акции "6 требований к России" "Движение сопротивления капитуляции" сообщило в Facebook.
Приводим полный текст заявления:
"Россия должна освободить Крым!
С акции "6 требований к России" стартует международная кампания "Нет" Нормандии "без Крыма!"
26 февраля десятки тысяч украинских и крымских татар не испугались угрозы и вышли на мирное сопротивление агрессору.
Этот день вошел историю как День Крымского Сопротивления.
Россия должна освободить не только Донбасс, но и Крым. Никаких встреч с Путиным в "нормандском формате", пока он не будет обсуждать освобождение Крыма. Донбасс должен вернуться только вместе с Крымом!
Поэтому 26 февраля 2020 Движение Сопротивления Капитуляции, международное движение #LIBERATECRIMEA , Крымскотатарский ресурсный центр призывают украинцев в Украине и за рубежом напомнить миру и украинской власти, что Крым до сих пор оккупирован, а также прийти к посольству и консульству государства-агрессора, чтобы призвать агрессора убираться с нашей земли.
26 февраля 2020 под зданием посольства России мы объявим шесть требований агрессору по оккупированному полуострову. Эта акция состоится в рамках международной кампании "Нет" Нормандии "без Крыма!"
В Киеве акция под посольством РФ (проспект Воздухофлотский, 27), состоится в 19:00, 26 февраля.
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