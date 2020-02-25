"Должны работать законы и институты": Гриневич об угрозах Зеленского лишить правительство зарплат и влиять на АМКУ

25 февраля, 2020, 21:17

Экс-министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что влияние президента Владимира Зеленского на Антимонопольный комитет лишит этот орган беспристрастности

Об этом Гриневич сказала в эфире Еспресо.TV .

"Мы видим на практике, что себе позволяют, например, говоря о том, что надо повлиять на Антимонопольный комитет, который вообще-то должен быть арбитром. Тогда о какой беспристрастность арбитра можно говорить, если на него можно легко повлиять. Вероятно, надо изменять правила, которые не позволяют, если они действительно не позволяют, работать правильно Антимонопольному комитету", - сказала Гриневич.

Экс-министр также отметила, что угрозы Зеленского лишить правительство зарплат в случае невыплаты долгов шахтерам являются ненормальным проявлением ручного управления там, где должны работать законы и институты.

"Сейчас сегодняшняя власть ставит на ручное управление, что на кого-то кто-то повлияет, кому-то кто-то прикажет или будет угрожать, а речь не идет об усовершенствовании институтов и взаимосвязей между ними. И чтобы эти институты были беспристрастны и принимали решения по каким-то четким правилам. ... Людям должны платить заработную плату, ведь это ненормально, когда есть такие долги. Мы скорее говорим о принципе, о том, что должны работать правила, законы и институты, а не пользоваться каким-то временным воздействием. Кстати, любой президент имеет временное влияние", - сказала Гриневич.