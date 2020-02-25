"Cлуга"-нардеп выступил против инициативы запретить россиянам работать в украинских СМИ
25 февраля, 2020, 17:55
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец против запрета гражданам и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я скажу свою точку зрения, не за всю фракцию. Я не поддерживаю такой законопроект (если бы он был). Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, поскольку здесь действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей", - сказал он на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.
Это мнение он высказал в ответ на вопрос о возможном запрете гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.
"Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украине", - добавил он.
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