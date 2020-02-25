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Espreso.tvСпортПригласим в Белый дом, - Трамп в восторге от боя Уайлдер - Фьюри

Пригласим в Белый дом, - Трамп в восторге от боя Уайлдер - Фьюри


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвал британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера выдающимися боксерами и пообещал пригласить их в Белый дом

Видео комментария Трампа журналистам обнародовал бывший депутат Европарламента от Великобритании Майкл Гивер в twitter.

Трамп заявил, что бой между Уайлдером и Фьюри за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе был отличным поединком и пообещал пригласить обоих боксеров в Белый дом.

"Кстати, это был отличный бой. Вы смотрели? Вам понравился этот поединок? Это был отличный бой, два больших бойца. Это было действительно очень увлекательно. Пожалуй, мы должны пригласить их в Белый дом. Я думаю, что мы сделаем это" - сказал Трамп журналистам.

 

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