Пригласим в Белый дом, - Трамп в восторге от боя Уайлдер - Фьюри
25 февраля, 2020, 13:51
Президент США Дональд Трамп назвал британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера выдающимися боксерами и пообещал пригласить их в Белый дом
Видео комментария Трампа журналистам обнародовал бывший депутат Европарламента от Великобритании Майкл Гивер в twitter.
Трамп заявил, что бой между Уайлдером и Фьюри за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе был отличным поединком и пообещал пригласить обоих боксеров в Белый дом.
"Кстати, это был отличный бой. Вы смотрели? Вам понравился этот поединок? Это был отличный бой, два больших бойца. Это было действительно очень увлекательно. Пожалуй, мы должны пригласить их в Белый дом. Я думаю, что мы сделаем это" - сказал Трамп журналистам.
Trump inviting @Tyson_Fury to the White House! pic.twitter.com/Tia2qIy6vq- Michael Heaver (@Michael_Heaver) February 24, 2020
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера.
- 25 февраля Уайлдер пообещал, что активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Фьюри.
- Также Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от британца Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем.
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