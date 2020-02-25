Превышает выручку от экспорта пшеницы: экспорт IТ-услуг из Украины за год вырос на треть
Об этом сообщает пресс-служба IT Ukraine Association.
Объем уплаченных в госбюджет Украины налогов и сборов в соответствии увеличился на 28% и составил 16,7 млрд грн.
IT Ukraine Association отмечает, что экспорт компьютерных услуг, который составляет $ 4,17 млрд, превышает выручку от экспорта пшеницы ($ 3,65 млрд).
"Ежегодно IT-экспорт растет на 20-25%. Чтобы сохранить текущие темпы роста на фоне острой мировой конкуренции за таланты, прежде всего, нужен взвешенный подход государства к пересмотру существующих налоговых моделей и развитие ИТ-образования", - отметил Константин Васюк, исполнительный директор Ассоциации IТ Украины.
Фактором роста украинского IT-экспорта, по его словам, является, прежде всего, высокий спрос глобального рынка на IT-решения и сохранения контрактной модели при взаимодействии компаний и IТ-специалистов.
IT Ukraine Association - это крупнейший пул сервисных и продуктовых IТ-компаний в Украине, которые совокупно формируют 50% всей экспортной выручки IТ-отрасли в Украине и объединяют 27% украинских IT-специалистов. Ассоциация работает на рынке уже более 15 лет.
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