Правительство планирует выделить 455 млн грн на четыре года поддержки и продвижения агроэкспорта, - Милованов

25 февраля, 2020, 16:38

В течение года Украина увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности на 14,3%

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, в январе 2020 года на внешние рынки было поставлено продукции АПК и пищевой промышленности на сумму $2 млрд, что на 14,3% больше, чем за январь 2019 года. При этом из общего экспорта товаров Украины доля продукции АПК и пищевой промышленности составляет 47,7%.

"Основной долей аграрного экспорта являются зерновые культуры и жиры и масла; готовые пищевые жиры; воски (48% и 22,9% от объема экспорта продукции АПК и пищевой промышленности соответственно)", - отметил Милованов.

Лидером среди стран, которые больше всех импортировали украинские зерновые культуры за отчетный период был Египет (44,4% от объема экспорта пшеницы, 15% объема экспорта кукурузы).

Подсолнечное масло больше всего импортировали Индия (25,1% от общего объема экспорта масла), Нидерланды (13,9%), Китай (13,9%).

"На этот и следующие 3 года по направлению "поддержка и продвижение экспорта" мы запланировали выделить 455 млн грн. Это то, что мы делаем чтобы поддержать экспортеров и повысить наш экспортный потенциал. А еще наша переговорная позиция по экспорту всегда проактивная - вместе с торгпредом Тарасом Качкой мы продолжаем открывать новые рынки и создавать возможности для украинского бизнеса", - добавил министр.



