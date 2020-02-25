Полмиллиона подписчиков за 10 часов: сын Роналду завел аккаунт в Instagram

25 февраля, 2020, 21:21

Сын знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду создал личный аккаунт в Instagram и за 10 асов набрал 500 тыс. подписчиков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая публикация появилась в ночь с 24 на 25 февраля, Роналду-младшего сразу прорекламировал звездный папаша, благодаря чему подписки 9-летнего португальца стремительно пошли вверх.

"Мини-Криштиану" подписался на пять аккаунтов: кроме Криштиану Роналду, это мачеха Джорджина Родригес, бабушка Мария Долор, "Ювентус" и друг семьи Мигель Пайшау.