Полмиллиона подписчиков за 10 часов: сын Роналду завел аккаунт в Instagram
25 февраля, 2020, 21:21
Сын знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду создал личный аккаунт в Instagram и за 10 асов набрал 500 тыс. подписчиков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая публикация появилась в ночь с 24 на 25 февраля, Роналду-младшего сразу прорекламировал звездный папаша, благодаря чему подписки 9-летнего португальца стремительно пошли вверх.
"Мини-Криштиану" подписался на пять аккаунтов: кроме Криштиану Роналду, это мачеха Джорджина Родригес, бабушка Мария Долор, "Ювентус" и друг семьи Мигель Пайшау.
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