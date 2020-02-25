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Espreso.tvОбществоПод Киевом на трассе загорелся автобус с пассажирами

Под Киевом на трассе загорелся автобус с пассажирами


фото: http://patrol.police.gov.ua
25 февраля на въезде в Киев патрульные потушили пассажирский автобус

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Около 16:00 возле стационарного поста на автодороге инспекторы заметили пламя и облако дыма в задней части автобуса "VDL BUS", который остановился на обочине.

"Патрульные Александр Пашко и Александр Мазур бросились на помощь. Они эвакуировали пассажиров из салона автобуса, а затем с помощью огнетушителей погасили огонь. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам водителя, причиной возгорания стала электропроводка.

 

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