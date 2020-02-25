Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно: в районе Катериновки - из 120-мм миномета - 10 мин.
Сегодня, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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