Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ООС

25 февраля, 2020, 18:14

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно: в районе Катериновки - из 120-мм миномета - 10 мин.

Сегодня, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.