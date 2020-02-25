Оккупационная "прокуратура" в Крыму просит 7 лет для жителя Джанкоя за принадлежность к "Свидетелям Иеговы"

25 февраля, 2020, 22:05

Российская оккупационная "прокуратура" в Крыму запросила 7 лет лишения свободы для жителя Джанкоя Сергея Филатова, которого обвиняют в причастности к запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"

Об этом Филатов сообщил проекту "Крым.Реалии" .

"Сегодня проходили прения сторон. И прокурор попросил 7 лет за якобы "экстремистскую деятельность". То есть за вероучение, за то, что человек верит в Бога. Нет состава преступления, нет вины. Надуманно все. Каждый, кто здесь стоит, тоже может пострадать ... Возвращается 1951-й год, 1937-й год, которые были в России", - сказал Филатов.

Заседание состоялось 25 февраля в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения. Адвокат Филатова Олег Захарчук заявил о фальсификации доказательств обвинением.

"В целом, могу констатировать, что имеет место фальсификация доказательств по делу с самого начала. Обвинение построено только на предположениях, догадках. Абсолютно необъективно. Очевидны нарушения норм российского законодательства, норм международного законодательства... Естественно, мы будем добиваться восстановления нарушенных прав и свобод как Филатова, так и всех "Свидетелей Иеговы" не только в Джанкое, но и в России. это будет одно из очередных дел, и я считаю, что будем обращаться в ЕСПЧ на той стадии, когда это будет возможно", - сказал Захарчук.

По данным издания, Сергей Филатов - отец четырех детей, который переехал из Херсона в Крым, чтобы ухаживать за больной дочерью. В 2019 году российские оккупанты начали обвинять Филатова в экстремизме из-за принадлежности к "Свидетелям Иеговы".