Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против Кузьмина и Шуфрича за оговор Порошенко и Обамы, - адвокат Головань

25 февраля, 2020, 17:48

Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении группы народных депутатов ОПЗЖ, в частности, Р. Кузьмина, М. Скорика, Ю.Загороднего, Н.Шуфрича и других, за ложное сообщение о преступлении

Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

"17 декабря прошлого года группа народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограбление Украины на 100 миллиардов долларов США бывшим президентом США Бараком Обамой и президентом Украины Петром Порошенко, а также захват власти в Украине экс-администрацией президента США и, как указано в заявлении, ее агентурной сетью во главе с Порошенко", - отметил Игорь Головань.

Он отметил, что никаких фактов это заявление не содержит, а его авторы таким образом имели целью ввести в заблуждение детективов НАБУ. "Это - безосновательное и ложное обвинение в совершении преступлений, которые являются неподтвержденными, а именно гипотетическое предположение совершенное оппонентом демократической партии США, вероятно, в рамках внутриполитической предвыборной борьбы за пост президента США", - отметил Головань. По мнению адвоката, это заявление должно оцениваться как представление заведомо ложного сообщения о преступлении.

Адвокат пятого президента Украины отмечает, что подобные юридические фейки, которые производят представители кремлевской "пятой колонны", должны получить соответствующую правовую оценку, а писатели-фантасты из ОПЗЖ - понести ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины. Ведь их действия не только подрывают авторитет Украины на внешней арене, но и носят признаки вмешательства в избирательную кампанию в США.