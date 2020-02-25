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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна несколько "просела"

Официальный курс: гривна несколько "просела"

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара на 24 февраля установлен на уровне 24,5 гривны за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,51 гривны. День назад официальный курс был 26,41 гривны.


 

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