НБУ вводит в обращение новую банкноту в 200 грн

25 февраля, 2020, 08:53

Национальный банк Украины 25 февраля вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн

Об цен сообщает пресс-служба НБУ.

Обновленная банкнота получила усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения.

Изменена и усовершенствованная ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

В пресс-службе НБУ заверили, что гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 200 грн старого образца на обновленные банкноты. Они смогут рассчитываться неограниченный период времени старыми банкнотами соответствующих номиналов.