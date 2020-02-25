НБУ вводит в обращение новую банкноту в 200 грн
25 февраля, 2020, 08:53
Национальный банк Украины 25 февраля вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн
Об цен сообщает пресс-служба НБУ.
Обновленная банкнота получила усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения.
Изменена и усовершенствованная ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.
В пресс-службе НБУ заверили, что гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 200 грн старого образца на обновленные банкноты. Они смогут рассчитываться неограниченный период времени старыми банкнотами соответствующих номиналов.
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