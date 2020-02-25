Наезд на карнавальное шествие в Германии: число пострадавших превысило 50

25 февраля, 2020, 12:12

Количество людей, пострадавших после того, как автомобиль въехал в толпу во время карнавала на западе Германии, увеличилось до 52 человек

Об этом сообщает BBC .

По официальным данным полиции, восемнадцать пострадавших в понедельник в инциденте в городе Фолькмарзен - это дети. Всего в больнице остаются 35 человек.

Полиция создала специальную веб-страницу, куда свидетели могут присылать фотографии или видеозаписи инцидента. Также в мэрии создан информационный центр для всех, кто пострадал.

29-летний водитель автомобиля задержан и находится в больнице. Мотивы нападения пока неизвестны, но полиция склоняется к тому, что политической подоплеки нет.

В понедельник вечером также был арестован второй человек, который, как говорят, снимал инцидент на видео. Пока не ясно, является ли задержанный подозреваемым или свидетелем.