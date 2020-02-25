На Ровенщине угарным газом отравилась многодетная семья, госпитализировали 10 детей

25 февраля, 2020, 08:39

В селе Малушка Ровенской области в жилом доме в результате неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции и ГСЧС .

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в четыре утра дети разбудили отца из-за затрудненного дыхания и кашля. Между тем угарный газ в двухэтажном доме распространялся мгновенно. 33-летнюю беременную жену и десятерых детей мужчина срочно доставил в больницу. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожает. Старшему ребенку - 13 лет, а младшей - почти два ", - говорится в сообщении Нацполиции.

Образование угарного газа произошло из-за неправильного подключения газового котла.

"По предварительным результатам обследования, эффект обратной тяги также вызвал сильный ветер", - добавили в полиции.

Следователи Березновского отделения полиции начали досудебное расследование по предварительной квалификацией статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).